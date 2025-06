For første gang siden februar 2012 stiger sølvprisen til over 36 dollar per unse.

Fra starten av året frem til 30. mai har prisen på gull steget 23,7 prosent. Samtidig har ikke sølvprisen klart å følge eksplosjonen i gullprisen, og i samme periode er sølvprisen opp 11,7 prosent. Begge har imidlertid slått Oslo Børs, som bare har steget 7 prosent i løpet av årets første fem måneder.

Men torsdag eksploderer også sølvprisen, som stiger nesten 4 prosent, til 35,80 dollar per unse. Oppgangen startet rundt klokken 9 torsdag morgen, og i økende tempo har prisen steget.

Klokken 9 kostet en unse sølv 34,53 dollar, før den frem mot klokken 11.25 hadde steget til 35,64 dollar. Den foreløpige toppen på torsdag ble nådd 13.10, da prisen steg til 35,91 dollar.

I det tidsrommet steg sølvprisen 4 prosent.

Prisen på gull er også opp i løpet av formiddagen, og har i samme tidsrom hatt lignende kursutvikling på grafen som sølv. Men, den prosentvise oppgangen var langt lavere, på bare 1 prosent.

Gullprisen satte nok en prisrekord i april, da den så vidt touchet 3.500 dollar per unse.

Etter sølv nådde toppen på over 36 dollar klokken 14.30, har den siden falt og klokken 15 koster en unse sølv 35,60 dollar. Gull koster rett i underkant av 3.400 dollar.

Det er ikke første gang denne uken at sølvprisen har skutt fart. På tirsdag steg prisen i løpet av ettermiddagen fra 33,30 dollar til toppen på 34,80 dollar – en oppgang på 5 prosent.

Sentralbanker raider markedet

Den kraftige oppgangen i gullprisen skjer mens usikkerheten i verden også har økt, med handelskrig og økt geopolitisk uro.

Men rakketveksten til gull startet allerede i februar i 2024, før Donald Trump startet handelskrigen og økte den globale usikkerheten.

Den viktigste driveren for gullprisen er at verdens sentralbanker – særlig Kinas, Polens og Russlands – har hamstret gull.

I løpet av de siste 12 månedene, har sentralbankenes globale gullreserver i snitt økt med netto 28 tonn per måned. I april avtok det, hvor sentralbankene bare økte sine gullbeholdninger med netto 12 tonn, ifølge ING.

I Europa har Polens sentralbank ledet an hamstringen. I april økte banken sine gullreserver med 12 tonn, som økte den totale beholdningen til 509 tonn.

Det er høyere enn Den europeiske sentralbankens gullbeholdning på 507 tonn.