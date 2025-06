Kinas president Xi Jinping skal ha gått med på å gjenoppta eksporten av sjeldne jordarter til USA, skriver Reuters.

– President Xi har sagt at han vil åpne opp igjen strømmen av sjeldne jordarter, sa Trump.

Presser Kina

Sjeldne mineraler er kritiske for produksjon av høyteknologisk utstyr og militærteknologi. Problemet til USA er at Kina står for store deler av verdens forsyning. Når eksporten skal starte opp igjen er fortsatt uvisst.

– Dette er en stor seier for amerikanske arbeidere og for vår økonomi, sier USAs president.

Les også Kutter Kina-toll USA og Kina er blitt enige om reduserte toller i 90 dager.

Trump ga ikke ytterligere detaljer om samtalene med Xi, men la til at Kina «vet at de må spille rettferdig» hvis de vil beholde økonomiske relasjoner med USA.

– Kina skjønner at vi ikke tolererer urettferdige handelspraksiser lenger, sier Trump.

Trump har tidligere brukt handel med sjeldne jordarter som pressmiddel i handelskonflikten mellom USA og Kina under sin presidentperiode.

12. mai ble USA enige med Kina om å kutte tollsatsen ned til 30 prosent, fra tidligere 145 prosent. Den reduserte tollen skal foreløpig bare vare i 90 dager.