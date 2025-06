Amerikansk oljeproduksjon ventes å falle til 13,37 millioner fat pr. dag i 2026, fra 13,42 millioner fat pr. dag i 2025. Det melder det statlige amerikanske energibyrået EIA, tirsdag.

Den samlede nedgangen betyr at innenlands råoljeproduksjon vil falle for første gang siden Biden satt i Det hvite hus og koronaviruset fortsatt lå en dempende hånd over verdensøkonomien.

Produksjonen ventes å falle med 120.000 fat pr. dag sammenlignet med prognoser fra mai.

Samme dag som Trump inntok Det hvite hus erklærte han en nasjonal «energikrise» og sa at oljeprodusentene nå fremover skulle «drill, baby, drill». Men lave oljepriser har svekket produksjonen der også enkelte borere, slik som Diamondback Energy Inc, mener at produksjonstoppen allerede kan være nådd.

Med færre aktive borerigger vil amerikanske operatører bore og fullføre færre brønner gjennom 2026 enn 2025, estimerer EIA.



Den globale oljeetterspørselen for i år ventes også å vokse svakere, melder byrået. Forbruket vil øke med om lag 800.000 fat om dagen til 103,5 millioner fat om dagen, skriver de.

Dette mot en tidligere prognose som anslo at etterspørselen ville vokse med 1 million fat om dagen, skriver Bloomberg.