Gullprisen ligger onsdag morgen opp 0,6 prosent til 3.340,84 dollar pr. unse. En unse tilsvarer 31,1 gram, og er den globale standardverdien på gull og sølv.

Gull blir ofte sett på som en «trygg havn» når det er usikkerhet i markedene, og siden årsskiftet har prisen økt 27,3 prosent, for det meste på grunn av Donald Trumps omfattende tollpolitikk.

Enige om å dempe handelskrigen

USA og Kina kunngjorde i natt at de har oppnådd enighet rundt en ramme for å gå videre med handelssamtaler, etter et to dager langt møte i London.

Den amerikanske handelsministeren Howard Lutnick og Kinas handelsrepresentant Li Chenggang sa at de to partene i prinsippet har blitt enige om et rammeverk for å implementere enigheten de kom frem til i Genève.

Likevel stiger altså gullprisen videre. Avspenningen mellom verdens to største økonomier ville i teorien vært negativt for sikre havn-investeringer som gull, og det at prisen ikke faller tyder på at investorene avventer flere utviklinger fra Trumps handelskrig, som har vist seg å være svært volatil.

Sentralbanker har vært ivrige kjøpere av gull i år etter at Donald Trump ble USAs president, ettersom de forsøker å redusere eksponeringen mot amerikanske eiendeler, skriver Bloomberg.