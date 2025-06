Stein Erik Hagens matvarekjempe Orkla melder onsdag morgen at datterselskapet Orkla India har levert et utkast til det indiske kapitalmarkedstilsynet Securities and Exchange Board of India, samt til BSE og National Stock Exchange of India, om en foreslått børsnotering i landet.

Orkla har tidligere opplyst at det har vurdert ulike alternativer for Orkla India for å realisere verdier, og en av mulighetene som har blitt vurdert er en børsnotering i India. I november skrev Bloomberg at verdsettelsen kan nå 2 milliarder dollar, tilsvarende 22,01 milliarder kroner.

Ifølge utkastet skal Orkla India-aksjonærene selge 22,8 millioner aksjer i børsnoteringen, der Orkla Asia Pacific skal stå for 20,6 millioner aksjer, 90 prosent av det totale nedsalget.

Det vil til sammen utgjøre 16,7 prosent av de utestående aksjene i Orkla India.

Tilbudet er betinget av nødvendige godkjenninger, inkludert fra SEBI, de indiske børsene og foretaksregisteret.