En tidlig høstmorgen september 2019 ble den herskapelige roen over Blenheim Palace forstyrret.

Før soloppgang braste fem tyver gjennom portene til den britiske herregården med to stjålne kjøretøy og ødela de velstelte plenene. De kjørte inn på eiendommens gårdsplass og knuste et vindu de hadde fotografert på en omvisning dagen før.

Tyvene brukte slegger og et brekkjern for å rive toalettet løs fra fundamentet, noe som førte til betydelige skader på den herskapelige eiendommen fra 1700-tallet.

Toalettet var av 18 karats gull og fullt fungerende. Det var utstilt som et samtidskunstverk på Blenheim Palace og ble aldri funnet igjen. Man antar nå at det har blitt kuttet opp og solgt.

STJÅLET: "America", et fullt fungerende gulltoalett laget av kunstner Maurizio Cattelan, sto på Blenheim Palace i Storbritannia. Foto: Getty Images

Dømt til fengsel

James Sheen (40) jobbet som taktekker og erklærte seg skyldig i innbrudd, konspirasjon og overføring av kriminelle midler, ble dømt til fire års fengsel i Oxford Crown Court.

Michael Jones (39) jobbet for Sheen og ble funnet skyldig i innbrudd etter rettssaken. Han ble dømt til to år og tre måneders fengsel.

Toalettet veide litt over 98 kilo og var til og med verdt mer enn sin vekt i gull.

Bare gullverdien var på det tidspunktet 2,8 millioner pund – nær 38 millioner kroner – men det var forsikret for 4,7 millioner pund – 63 millioner kroner.

Overklassemobbing

Toalettet var en del av et satirisk kunstverk om forbrukerkultur, og fikk navnet «America». Det var den italienske kunstneren Maurizio Cattelan, som også laget verket med en banan teipet til en vegg, solgt på auksjon i New York i 2024 for 6,2 millioner dollar.

Kjøperen spiste senere bananen.

Gulltoalettet gjør narr av overdreven rikdom og var tidligere utstilt på Guggenheim-museet i New York. De tilbød kunstverket til president Donald Trump under hans første periode, etter at han hadde bedt om å låne et Van Gogh-maleri.