Citi venter kraftig fall i gullprisen

Med en gullpris på 3.385 dollar tirsdag handles gull fremdeles nær rekorden på 3.437,03 dollar fra 6. mai 2025, og med intradag høyeste på 3.500,12 dollar fra 22. april 2025. Så sent som fredag stanget den opp i 3.452,50 dollar på det høyeste.

Ned 25 prosent?

Gullprisen er blitt drevet av sterk etterspørsel fra sentralbanker og investorer som søker trygghet i usikre tider, men ifølge Citi har denne etterspørselen nådd toppen, skriver Marketwatch.

Banken venter at gullprisen vil falle til mellom 2.500 og 2.700 dollar per unse innen utgangen av 2026, tilsvarende en nedgang på opptil 25 prosent fra dagens nivå og opptil 28,5 prosent fra all-time high.

Citi venter også at investeringsetterspørselen etter gull avtar mot slutten av 2025 og i 2026, ettersom de negative overskriftene som har preget markedet i år, begynner å avta.

Bedre risikosentiment

Gullprisen har steget over 130 prosent siden covid-krakket i mars 2020, på inflasjonsfrykt, svekkede valutaer, handelskonflikter og økt kjøpekraft i Kina og India. Nå tror imidlertid Citi at flere av disse driverne vil avta i styrke. Banken forventer bedre risikosentiment, særlig dersom handelsavtalene kommer på plass, og at Donald Trumps såkalte «One Big, Beautiful Bill Act» blir vedtatt

Banken viser også til at rentenedgang vil redusere gullprisen, og at hver nedgang på 100 basispunkter anslås å trekke ned prisen med 200 dollar per unse.