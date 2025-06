En turbulent uke i råvaremarkedene fikk en roligere avslutning fredag, etter at USAs president Donald Trump uttalte at han vil bruke tid på å vurdere et mulig militært angrep mot Iran. Det bidro til å dempe frykten for en umiddelbar amerikansk eskalering av konflikten mellom Israel og Iran.

– Det ser ut til at et angrep der USA er involvert ikke er nært forestående, sier Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB til Finansavisen.

– Donald vil fundere litt mer.

Presidentens uttalelser ble tolket som et signal om tilbakeholdenhet, noe som ga markedene et etterlengtet pusterom. Brent-olje falt 2,85 prosent til 76,60 dollar fatet fredag morgen, og amerikansk lettolje (WTI) falt 2,84% prosent til 73,33 dollar.

Schieldrop forklarer at det store spørsmålet i markedet nå er om USA blir involvert.

– Den store redselen for markedet er om USA blir involvert. Enn så lenge er dette mellom Iran og Israel.

Ifølge Schieldrop er det sannsynlig at en eventuell amerikansk inngripen ikke kommer umiddelbart.

– Det Donald sier er at USA-involvering ikke skjer i morgen eller kommende helg, men kanskje etter hvert, sier han.

Konflikten mellom Israel og Iran ser ikke ut til å avta. Natt til fredag bombet Israel flere mål knyttet til Irans atomprogram, mens Iran svarte med missiler og droner mot israelsk territorium. Det finnes foreløpig ingen tegn til at noen av partene søker en vei ut av krigen, som nå er inne i sin andre uke. Likevel tolkes Trumps utspill som en mulig åpning for diplomati.