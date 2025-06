«Foreløpig er det ikke behov for en umiddelbar respons».



Det sa Vladimir Putin under St. Petersburg International Economic Forum på spørsmål om organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec) bør stimulere oljemarkedet med økt oljeproduksjon.

Det skjer etter eskaleringen av konflikten mellom Israel og Iran som har ført til en volatil uke for oljeprisen.

Oljefuturesene har siden eskaleringen beveget seg på rundt 8 dollar der volatiliteten har skutt opp til sitt høyeste nivå siden 2022.

Oljenprisen falt imidlertid etter at USAs president Donald Trump signaliserte at en beslutning om å angripe Iran vil bli tatt innen to uker.

Fredag handles ett fat brent-olje ned 2,3 prosent til 77 dollar, mens WTI-oljen handles ned 0,2 prosent til 75 dollar fatet.

Putin uttalte videre at han trodde spenningene mellom Israel og Iran kun vil begrenset effekt på prisene, men at Opec+-medlemslandene vil følge situasjonen tett.

En rapport fra Reuters om at Iran er klar til å diskutere begrensninger på sin atomanrikning, lettet også bekymringene for et nært forestående amerikansk angrep.



Åtte OPEC+-nasjoner har økt produksjonen høyere enn forventet i tre måneder på rad. Neste Opec+-møte er ventet 6. juli. Saudi Arabia er blant landene som da ønsker å tale for økt produksjonsoutput for å gjenvinne markedsandeler så raskt som mulig, skriver Reuters.