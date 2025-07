Amerikanere dumper gull – Asia kjøper som aldri før

Mens amerikanske småsparere selger unna fysiske gullmynter og -barrer, øker etterspørselen kraftig i Asia, viser ferske tall fra Metals Focus og World Gold Council.

Ifølge Bloomberg har gullprisen steget 59 prosent siden starten av 2024, og fredag passerte den 3.274 dollar per unse. Det har fått mange amerikanske småinvestorer til å sikre gevinsten og selge unna.

– Mange amerikanske detaljinvestorer heller mot det republikanske partiet, og uansett hva man mener om tollpolitikken, liker de måten Trump håndterer det på, sier Philip Newman i Metals Focus.

– Fra deres ståsted er det mindre behov for å kjøpe gull, legger han til.

Resultatet er et oversvømt amerikansk marked. Påslagene er nede på sitt laveste nivå på seks år, og der selgere tidligere fikk betalt, må de nå betale for at forhandlere skal ta imot det edle metallet.

Overskuddet har ført til kraftig nedgang i salget av nyproduserte gullprodukter. Salget av nyproduserte American Eagle-mynter har falt med over 70 prosent i mai sammenlignet med året før, ifølge Bloomberg.

Les også Citi venter kraftig fall i gullprisen Citi mener gullmarkedet nærmer seg et metningspunkt og spår kraftig fall i gullprisen.

Hamstrer

I kontrast viser World Gold Council en økning i etterspørsel etter fysiske gullprodukter i Asia. For mens etterspørselen etter gull har falt i Nord-Amerika og Vest-Europa tre år på rad, har den økt i resten av verden.

I første kvartal økte salget av barrer og mynter med 3 prosent i Asia-Stillehavsregionen, og hele 12 prosent i Kina. Singapore, Sør-Korea, Malaysia og Indonesia økte over 30 prosent.

– Investorer i Sørøst-Asia, som har få andre investeringsalternativer, har begynt å se på gull som et strategisk aktivum, sier Brian Lan i GoldSilver Central til Bloomberg.

– Sørøstasiater som husker krigen, vet at gull fungerer som en forsikring i urolige tider, legger han til.

Samtidig strides Wall Street om veien videre: Goldman Sachs spår 4.000 dollar neste år, mens Citigroup tror prisen faller under 3.000.