IAEA: Iran kan gjenoppta anriking av uran om få måneder

– Kapasiteten er der. De kan i løpet av måneder produsere anriket uran, sier IAEA-sjefen Rafael Grossi til TV-kanalen CBS News.

Det er fortsatt uklart hvor store skader Irans underjordiske atomanlegg fikk i det amerikanske angrepet 22. juni.

President Donald Trump hevdet først at atomanleggene ble «utslettet», mens USAs militære etterretningstjeneste DIA i en lekket rapport konkluderte med at atomprogrammet maksimalt var satt tilbake en par måneder.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi har overfor iransk kringkasting erkjent at skadene etter angrepene «var betydelige».

Det er imidlertid uklart om Araghchi da også regnet med skadene på iranske militæranlegg etter tolv dager med israelske angrep.

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilbakeviser i intervjuet med CBS president Donald Trumps påstand om at atomanleggene ble utslettet og at Irans atomprogram er satt flere år tilbake i tid.

– Man kan ikke påstå at alt har forsvunnet og at det ikke er noe der, sier Grossi.