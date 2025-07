Partnerskapet i Johan Sverdrup, ledet av Equinor som operatør og med Aker BP som nest største eier, har fattet investeringsbeslutning for fase 3 av utbyggingen. Det kom frem i en børsmelding fra Aker BP.

Prosjektet skal øke de utvinnbare reservene med 40–50 millioner fat oljeekvivalent gjennom ny havbunnsinfrastruktur.

Fase 3 inkluderer installasjon av to nye havbunnsrammer som kobles til eksisterende plattformer via nye rørledninger. Utbyggingen er et viktig grep for å øke utvinningsgraden fra feltet, med mål om å nå 75 prosent.

Totale investeringer er anslått til 13 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er planlagt til fjerde kvartal 2027.

Johan Sverdrup er Norges største oljeproduserende felt og et av de mest karboneffektive i verden. Feltet forsynes med kraft fra land, noe som gir svært lave utslipp per produsert enhet.

Equinor er operatør med en eierandel på 42,6 prosent. Aker BP eier 31,6 prosent, mens Petoro og TotalEnergies utgjør resten av partnerskapet.

Underretning om prosjektet er sendt myndighetene i henhold til gjeldende plan for utbygging og drift. Godkjenning fra myndighetene er nødvendig før prosjektet kan realiseres.

Investeringsbeslutningen er i tråd med tidligere signaler og er allerede reflektert i både Equinors og Aker BPs investeringsplaner og produksjonsprognoser.