Høyres mineralrot kunne kostet Norge dyrt

Verden trenger mer mineraler. Til ny teknologi, grønn industri og forsvar. I dag har Kina nærmest monopol på prosessering av kritiske mineraler – og bruker det som geopolitisk pressmiddel. Norge har både ressursene og kompetansen til å bidra mer, og Fensfeltet i Telemark er et av Europas mest lovende funn av sjeldne jordarter.

Men selv med store naturgitte fortrinn, har det vist seg vanskelig å etablere nye gruveprosjekter i Norge. Nordic Mining på Engebøfjellet er fortsatt det eneste nye mineralprosjektet på over 25 år. Kompliserte reguleringsprosesser og mange rettighetshavere er blant årsakene til at ikke flere prosjekter er realisert.

Hadde én sagt nei, ville hele prosjektet falt

Derfor la regjeringen frem en ny mineralstrategi i 2023 og en ny minerallov i 2024. Målet er klart: Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring – med raskere og mer forutsigbar saksbehandling, avklart urfolksdialog, bedre koordinering mellom offentlige etater og lavere risiko for undersøkelser. Det siste holdt på å ryke på målstreken.

For Høyre og FrP ønsket i utgangspunktet at grunneiere skulle få vetorett allerede i undersøkelsesfasen. Det ville i praksis gjort det nær umulig å komme i gang på steder som Fensfeltet, der det finnes over 300 grunneiere. Hadde én sagt nei, ville hele prosjektet falt. Et slikt forslag ville gitt utenlandske eiere, som tilfeldigvis er grunneiere, mulighet til å blokkere Norges største mineralsatsing.

Ironisk nok velger det samme Høyre å kritisere regjeringen for ikke å forstå det sikkerhetspolitiske alvoret. Det er et paradoks at de samme partiene ville overlate kontrollen over strategiske ressurser til enkeltpersoner – uansett nasjonalitet eller intensjon.

Heldigvis snudde Høyre og FrP etter at både regjeringen og næringen selv pekte på konsekvensene. Rare Earths Norway, aktøren på Fensfeltet, advarte klart mot forslaget. I siste liten fikk vi flertall for en balansert løsning med partier fra MDG til FrP som sikrer nasjonal kontroll og fremmer mineralnæringen. Det er det som kalles ansvarlig næringspolitikk.

Tobias Linge (Ap)

Stortingsrepresentant og mineralpolitisk talsperson