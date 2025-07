Canada satser stort på LNG

Financial Times rapporterer at den canadiske regjeringen, ledet av statsminister Mark Carney, har lansert en omfattende strategi for å gjøre landet til en global energistormakt. Gjennom store investeringer i naturgass og ny infrastruktur håper myndighetene å redusere avhengigheten av USA og stå sterkere i møte med president Trumps handelsrestriksjoner.

Storsatsing

Et sentralt element i planen er LNG Canada, et enormt anlegg i Kitimat i Britisk Columbia, som nylig startet eksport av flytende naturgass til Asia. Prosjektet, støttet av Shell og flere asiatiske energiselskaper, er verdt over 40 milliarder kanadiske dollar.

– Disse LNG-prosjektene er del av vår bredere strategi for å beskytte Canadas energisikkerhet, diversifisere vår handel og styrke vår langsiktige konkurranseevne, sier energiminister Tim Hodgson.

Statsminister Carney, kjent for sitt klimafokus, ønsker å balansere investering i fossile ressurser med utslippskutt. Han har signalisert støtte til nye rørledninger og deregulering, under forutsetning av at utslippene fra prosjektene begrenses.

«Verden er mer splittet og farlig, og det har aldri vært viktigere for Canada å bli en energistormakt», sa Carney i en tale.

Urfolk advarer

Regjeringens strategi møter stor motstand fra urfolk og miljøbevegelser. En ny lov, som skal fremskynde miljøgodkjenning av viktige prosjekter, har skapt sinne blant urfolksgrupper, som mener de ikke blir tilstrekkelig hørt.

– De vet godt at vi ikke vil støtte ødeleggelsen av miljøet og demokratiet i dette landet, sier høvding Na’moks fra Wet’suwet’en-nasjonen til Financial Times.

Ifølge Financial Times har flere store olje- og gassprosjekter blitt skrinlagt tidligere på grunn av motstand og høye kostnader. Bare én av over 20 foreslåtte LNG-terminaler har blitt realisert til nå.

Canadas gassindustri håper likevel på en ny æra. Med kortere transporttid til Asia og lavere karbonavtrykk, kan canadisk LNG konkurrere med amerikansk eksport.

– Canada har alt som trengs for å bli en stor aktør i LNG-bransjen: rikelig med billig gass, direkte rørforbindelse til kysten, og kvalifisert arbeidskraft, sier Chris Cooper, direktør for LNG Canada.

Flere urfolksgrupper åpner også for samarbeid. Haisla Nation står bak Cedar LNG, det første urfolksmajoritetseide LNG-prosjektet i landet.

– Førstenasjonene må sitte i førersetet hvis Canada skal bli en ekte energistormakt, sier Crystal Smith, leder for Haisla Nation.