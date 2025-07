Lys fremtid for gruveaksjer?

Samtidig har Morgan Stanley vurdert den formodede eksplosive veksten i menneskelignende roboter. Det er roboter som agerer som mennesker og som kan gjøre stor nytte både i bedrifter og i private hjem. Denne utviklingen har potensial til å transformere samfunnet. Morgan Stanley Research anslår at det vil være omkring en milliard roboter i 2050. Problemet er bare at produksjonen krever store mengder mineraler. Hver av disse avanserte maskinene vil kreve omtrent et kilo sjeldne jordarter, 2 kg litium, 6,5 kg kobber, 1,5 kg nikkel, 3 kg grafitt og omtrent 200 gram kobolt, skriver Morgan Stanley, og anslår at den akkumulerte verdien av dette markedet kan være verdt svimlende 800 milliarder dollar innen 2050.

Kinesisk avhengighet

Når vi i tillegg vet hvilke enorme investeringer som venter i forsvarsindustrien, så er det helt naturlige spørsmålet å stille: Hvor skal mineralene komme fra? Nesten uansett tollsatser og handelshindringer, vil etterspørselen være betydelig etter de viktigste mineraler og metaller. Ettersom Kina sitter på bekymrende store markedsandeler, satser mange vestlige land på å øke hjemlig produksjon for å gjøre seg mindre avhengig. Kina står for omkring 60 prosent av verdens mineralutvikling. 98 prosent av Europas behov for sjeldne jordarter dekkes i dag gjennom import fra Kina, ifølge en artikkel fra Energi og Klima. For Europas arbeid med å øke selvforsyningsgraden, kan Norge og Norden spille en viktig rolle. Europas største mineralfunn er på Fensfeltet i Telemark, der to selskaper, Rare Earths Norway (REN) og REE Minerals har utvinningsrettigheter og jobber aktivt med kartlegging. Det antas også at Norge har store ressurser på havbunnen, og regjeringen har ønsket å åpne et område for mineralutvinning, noe som møter mye motstand fra miljøvernorganisasjoner.

En vanskelig industri

Investeringer i mineralutvinning har gitt mange investorer grå hår. Priser på mineraler kan ha betydelige prissvingninger, geopolitikken kan endre markedene, og endringer i etterspørselen oppstår når nye teknologier vokser frem. Pandemi eller store utfordringer i leveringskjeden kan snu opp ned på hele bildet. Miljø og ESG-hensyn gir andre utfordringer. Gruvedrift er kapitalkrevende og vanskelig – og ofte upopulært.

Ustabile priser, men gode muligheter

En investering i ishares MSCI Global Metals & Mining Procedures ETF har gitt negativ avkastning på både ett og tre år, men positiv årlig avkastning på 6,6 prosent over 10 år. Det kan være betydelige svingninger fra år til år. Markedsledende selskaper som BHP Group Ltd. Eller Rio Tinto har levert skuffende resultater de siste årene.

Det er mange ETF-er som dekker gruveselskaper eller Lithium, og det er bra med diversifisering, da det kan være store prisutslag på enkelte mineraler og følgelig stor volatilitet i prisingen av de berørte selskapene. Prisen på kobber har steget ca. 15 prosent i år, mens litium-prisene har falt med over 30 prosent. Det understreker volatiliteten i markedet for mineraler. Kobber kan eksempelvis handles direkte som en Contract for Difference (råvare CFD).

Det er behov for enorme investeringer i utvinning av mineraler og sjeldne jordarter for gjennomføring av grønn omstilling og understøttelse av den teknologiske utviklingen. År med underinvestering kan resultere i overetterspørsel og dermed stigende priser, kanskje spesielt på kobber. I en diversifisert og langsiktig portefølje kan en investering i mineralutvinning ha sin plass.

Henrik Sommerfelt

Skandinavia-sjef CMC Markets