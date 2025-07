– Denne administrasjonen er et massivt friskt pust for industrien. Gruvedrift har blitt tråkket på i 50 år, som om det er en slags arvesynd. Samtidig ønsker alle seg elbil, mikrobølgeovn eller vaskemaskin, fortsetter 74-åringen.

Les også Ny tollrunde fra Trump: Brasil får 50 prosent toll Brasil straffes hardest i Trumps nye tollrunde med en sats på hele 50 prosent på eksport til USA.

– Verden vil ikke ha en keiser Brasils president lar seg irritere av Donald Trumps tolltrusler, og gjentar at verdenshandelen trenger et alternativ til dollaren.

EU nær handelsavtale – dårligere enn britenes EU og USA skal være nær enighet om en midlertidig tollavtale. Avtalen sies å være dårligere enn den Storbritannia fikk.

– USA klarer seg ikke uten

Analytikere og andre gruveledere har stilt spørsmålstegn ved logikken bak den høye kobbertollen, ettersom USA fortsatt er veldig avhengig av å importere metallet. USA importerer 60 prosent av kobberet sitt – hovedsaklig fra Chile.

«MISSION IMPOSSIBLE»: Utenriksminister Alberto van Klaveren i Chile (t.v.) tror ikke USA klarer å erstatte kobberet deres. Her sitter han sammen med Chiles USA-ambassadør Juan Gabriel Valdes. Foto: Bloomberg

Utenriksministeren der var påpasselig med å påpeke nettopp dette på en pressekonferanse onsdag.

– USA vil fremdeles trenge kobber, rett og slett fordi de ikke har kapasitet til å erstatte kobberet som importeres fra Chile eller andre land som leverer det, sa Alberto van Klaveren ifølge flere internasjonale medier.

– Chile vil selvsagt fortsette å finne et marked for sitt kobber, det er det ingen tvil om. Verden trenger kobber, da kobber er essensielt for den pågående globale energiomstillingen, la han til.

Les også USAs høyesterett: Grønt lys til massive kutt USAs høyesterett har tilsidesatt en lavere rettsinstans beslutning om å fryse president Donald Trumps massive bemanningskutt i det føderale statsapparatet.

– Trump har avslørt Putins bløff Å sende våpen til Kyiv er realpolitikk forankret i amerikanske sikkerhetsinteresser, skriver The Wall Street Journal.

Elon Musk vil ha krig mot Trump

Et halvt års import på lager

Kobberprisene i USA har klatret siden Trump i februar varslet sin vurdering av den nasjonale sikkerhetsrisikoen ved å importere metallet. Tollfrykten har fått tradere i New York til å ta inn enorme mengder kobber, som prises til en premie på nesten 25 prosent sammenlignet med metallbørsen i London.

Én grunn til at premien ikke matcher tollsatsen på 50 prosent, er ifølge Wall Street Journal at USA nå besitter så mye kobber at det – etter Morgan Stanleys beregninger – dekker rundt seks måneders import.

Én annen årsak er ifølge Bloomberg at tradere ikke er overbeviste om at den fulle tollsatsen vil bli innført på all import. Eksempelvis kan Washington gjøre unntak for Chile?

Kobber-futures klatrer torsdag over 2 prosent til nærmere 5,56 dollar pr. pund i New York. Etter ha korrigert ned onsdag, nærmere prisene seg dermed igjen rekordnivåene på over 5,64 dollar tidligere i uken.