Trosser Trumps advarsel: Russisk oljeeksport skyter i været

Russland sender ut mer olje enn på lenge, til tross for nye trusler fra president Donald Trump. Det melder Bloomberg, som har analysert ferske skipssporingsdata.

I fireukersperioden frem til 13. juli eksporterte Russland i snitt 3,2 millioner fat råolje per dag – en økning på 3 prosent fra forrige måling.

Det er det høyeste nivået på nesten ett år.

Eksportveksten skjer samtidig som Trump hever presset mot Russland i et forsøk på å få til en snarlig våpenhvile i Ukraina med 100 prosent toll og såkalte sekundærsanksjoner mot Russland.

Det innebærer straffetiltak mot selskaper eller land som kjøper russisk olje, dersom Putin ikke avslutter krigen i Ukraina innen 50 dager.

«Det kan nesten fremstå som et paradoks at Trump øker presset på Russland i en fase der finansmarkedene i begrenset grad tar inn over seg de siste signalene om økte tollsatser mot flere av USAs viktigste handelspartnere. Heldigvis er det noen grunner til at Putin muligens bør tro mer på uttalelsene til Trump enn hva markedet for tiden gjør», skriver DNB Carnegie i en rapport tirsdag.

Trump har tidligere kommet med lignende utspill som ikke er blitt fulgt opp, og markedet har så langt tatt trusselen med ro.

Nye toppnivåer

Flere russiske raffinerier har hatt vedlikehold i juli, noe som har frigjort mer olje til eksport.

Samtidig har oljeprisene steget, og Russlands samlede eksportinntekter i perioden ble ifølge Bloomberg beregnet til 1,6 milliarder dollar – opp 14 prosent fra forrige måling.

Dette bidro til at 33 tankskip kunne laste totalt 25,47 millioner fat i uken frem til 13. juli – opp fra 22,96 millioner fat uken før. Eksporten fra Østersjø-havnene Primorsk og Ust-Luga nådde sitt høyeste nivå siden september i fjor, med åtte utskipninger fra hver av havnene.

Eksporten til Asia øker

Mens USA truer med sekundærsanksjoner, vurderer EU å endre sitt nåværende pristakregime. EU vurderer nå å senke pristaket på russisk olje ytterligere.

Ifølge Bloomberg kan det nye taket bli satt 15 prosent under markedspris, revidert hvert kvartal. Dette vil kunne begrense russiske leveranser som er avhengige av EU-skip eller -tjenester.

Det er spesielt eksporten til Asia som trekker opp totalvolumene. Leveranser til blant annet India og Kina har nådd sitt høyeste nivå på fire måneder. Samtidig faller eksporten til Tyrkia og Syria.