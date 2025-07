Meglerhus spår ytterligere rally

Sølvprisen kommer til å stige forbi 40 dollar pr. unse de kommende månedene, løftet av strammere forsyningsside for fysiske leveranser samt økende investeringsetterspørsel. Det er spådommen i et nytt notat fra Citigroup-analytikere, ifølge Bloomberg.

Tremånedersprognosen for sølvprisen er oppjustert fra 38 til 40 dollar, mens kursmålet for de neste seks til tolv månedene er justert opp til 43 dollar pr. unse.

Foruten sterke fundamentale forhold peker Citigroup-analytikerne på forventningene om rentekutt fra Federal Reserve.



Spotprisen på sølv har onsdag formiddag ligget rundt 38 dollar pr. unse, etter en økning på 31 prosent i år.

Gull forbi toppen?

Gullprisen ligger rundt 3.340 dollar pr. unse, opp 27 prosent hittil i 2025.

Her har Citigroup en mer forsiktig tilnærming – meglerhuset tror toppen allerede kan være nådd, og venter et fall til under 3.000 dollar neste år.