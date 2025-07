Kina har delt ut kvoter i det stille

Utstedingen har skjedd uten den typiske offentlige kunngjøringen, sier kilder med kjennskap til saken til Reuters.

Kvotene overvåkes nøye som et barometer for global tilførsel av sjeldne jordarter, en gruppe bestående av 17 grunnstoffer som brukes i elektriske kjøretøy, vindturbiner, roboter og missiler. Kina er verdens største produsent av disse mineralene, og myndighetene utsteder vanligvis kvoter to ganger i året til statseide selskaper, men i år har de blitt forsinket.

Først i juni ble de første kvotene utstedt. En av Reuters' kilder sier selskapene fikk beskjed om ikke å dele tallene av sikkerhetshensyn. Kinesiske myndigheter har heller ikke oppgitt kvotevolumene.

Kina er verdensledende på eksport av sjeldne jordarter, men i april innførte de tøffe restriksjoner på eksporten som et ledd i den pågående handelskrigen med USA.