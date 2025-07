En rekke av verdens mest kjente selskaper, inkludert Tesla, Volkswagen, Ford, Hyundai, Siemens og Vestas, er koblet til leverandørkjeder som henter kritiske mineraler fra det nordlige Myanmar. Det kommer frem i en omfattende avsløring fra Bloomberg.

Mineralene stammer fra sjeldne jordarter, hovedsakelig dysprosium og terbium, som er essensielle for elbiler, vindturbiner og avansert våpenteknologi. I dag er det den væpnede militsen Kachin Independence Army (KIA) som kontrollerer nesten alle gruvene i området.

– Dette er ikke annet enn en geopolitisk tikkende bombe. Vi snakker om en væpnet gruppe med null internasjonal anerkjennelse som nå sitter med nøkkelen til kritiske verdikjeder, sier Ryan Castilloux i Adamas Intelligence til Bloomberg.

Gigantselskaper holder seg tause

Global Witness har dokumentert at kinesiske selskaper som opererer i området oppgir de globale gigantene som kunder. Av de nevnte selskapene var det kun Siemens som svarte på henvendelser fra Bloomberg.

– Vi har et omfattende rammeverk for aktsomhetsvurdering for å forhindre at materialer fra konfliktområder kommer inn i leverandørkjeden, sier en talsperson for Siemens.

Flere bransjeledere innrømmer at avhengigheten av mineraler fra Myanmar er problematisk, men vanskelig å unngå.

– Du har rett og slett ikke noe alternativ. Det å si «jeg vil helst ikke handle med Myanmar», har nå blitt til «vi kan ikke stole på denne forsyningen», sier en anonym leder i en internasjonal magnetprodusent til Bloomberg.

Gruvedrift drevet med fare for liv og helse

Arbeidsforholdene i gruvene er elendige, og utvinningsmetodene ekstremt giftige. Gruvearbeidere tråkker barbeint i kjemikaliefylte slammer, og det brukes teknikker som har ført til dødsulykker og alvorlig forurensning.

– Denne typen gruvedrift er fullstendig uakseptabel. Du pumper millioner av liter gift inn i bakken, og det finnes ingen rask løsning i etterkant, sier Thomas Krümmer i Ginger International Trade & Investment, ifølge Bloomberg.

KIA overtok kontrollen etter å ha drevet ut soldatene til en tidligere krigsherre, og de stanset midlertidig driften for å skrive nye skattepolitikker. Nå har gruveeksporten til Kina tatt seg opp igjen, og eksperter tolker det som at KIA og kinesiske myndigheter har inngått en uformell avtale.

FORURENSER: Gruveanlegg for sjeldne jordarter graves ut i fjellsiden ved Pangwa i Kachin, nær grensen til Kina. Foto: AP/NTB

USA og Vesten står på sidelinjen

Samtidig har USA inntatt en passiv linje. Trump-administrasjonen har innført innreiseforbud og truet med 40 prosent toll på varer fra Myanmar, men det er liten politisk vilje til å konfrontere Kina om mineralimporten.

En rådgiver for den eksilbaserte skygge-regjeringen i Myanmar advarer om at KIA kan bli en brikke i det globale maktspillet:

– De forstår ikke helt den unike posisjonen de har. Jeg har forsøkt å fortelle dem at de er på vei inn i et geopolitisk spill, sier Maw Htun Aun til Bloomberg.

Nå eksporteres nye lass med jordartsmetaller til Kina, fra et krigsherjet fjellområde kontrollert av en milits uten diplomatiske bånd, men med stor innflytelse over verdens grønne omstilling.