Ett av de største oljefunnene i Europa på ti år

Prøveboringen antyder at det er utvinnbare reserver tilsvarende 200 millioner fat olje, skriver CEP (Central European Petroleum) i en melding mandag. Selskapet sier oljefeltet ligger rundt seks kilometer fra havnebyen Swinoujscie i Østersjøen.

Ifølge CEP er det snakk om det største konvensjonelle olje- og gassfeltet som noen gang er funnet i Polen og ett av de største funnene i Europa det siste tiåret.

Polens nasjonale sjefgeolog Krzysztof Galos sier at dersom funnet bekreftes, kan være et gjennombrudd i landets olje- og gassproduksjon. Han sier til nyhetsbyrået PAP at utvinningen kan begynne om tre-fire år og at feltet kan dekke 4–5 prosent av Polens årlige behov i mange år fremover.