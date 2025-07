51.000 pukkellaks fanget i norske elver – nå kan det komme enda flere

– Får vi den samme utviklingen i pukkellakseinnsiget som i 2023, kan vi forvente en ny topp i starten av august. Vi er godt forberedt for en slik utvikling, sier fungerende miljødirektør Tone Lise Alstad Eid i en pressemelding.

Så langt er totalt 51.342 pukkellakser fanget i elvene, hovedsakelig med bruk av fiskefeller, opplyser Miljødirektoratet. Mesteparten av pukkellaksen blir fanget i Finnmark, og i Tanaelva er det alene blitt tatt ut 17.209 pukkellaks.

Samtidig som tusenvis av pukkellakser har blitt fanget, har mer enn 2.300 atlantiske lakser – altså den typen laks som er ønsket i Norge – fått slippe forbi fiskefellene.

79 millioner kroner

Pukkelaksen blomstrer spesielt opp annethvert år i Norge. Sist gang det var invasjon av den uønskede arten i 2023, registrerte Norsk institutt for naturforskning (NINA) nesten 580.000 pukkellakser i norske elver og kystområder.

Ifølge VG vil Miljødirektoratet vil i år trolig bruke 79 millioner kroner for å bekjempe den uønskede laksearten.

Arten ble satt ut i Russland på 50-tallet, og allerede på 60-tallet begynte den å dukke opp i Norge.

– En stor risiko

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er lite begeistret over den spesielle laksen.

– Pukkellaksen er en stor risiko for villaksen i elvene våre. Dersom det ikke blir satt inn effektive tiltak, er det også fare for at den sprer seg til elver lenger sør i Norge, og videre til andre land i Europa. Det er gledelig å se at den store og omfattende innsatsen som fagfolk og frivillige har gjort for å stanse innsiget av pukkellaks, har så god effekt, sier han i pressemeldingen.