Citi har oppjustert gullprognosene sine, melder Reuters. Bakgrunnen er et svakere syn på USAs økonomiske vekst på kort sikt samt inflasjonsutsiktene.

Citis tremåneders kursmål for gullprisen er nå på 3.500 dollar pr. unse, mot tidligere 3.300 dollar.

Finansgiganten venter videre at gull, som tradisjonelt anses som en trygg havn ved geopolitisk og økonomisk uro, vil bli handlet i et intervall mellom 3.300 og 3.600 dollar pr. unse, mot tidligere 3.100–3.500.

Mandag ettermiddag ligger spotprisen på gull rundt 3.357 dollar pr. unse.

USA-bekymring

«Bekymringene rundt USAs vekst og tollrelatert inflasjon ligger an til å forbli høye i andre halvår 2025, noe som sammen med en svakere dollar vil drive gullprisen moderat høyere, til nye rekordnivåer,» heter det.

Dollaren svekket seg etter fredagens svake jobbrapport fra USA, som viste lav sysselsettingsvekst utenfor landbruket samt store nedjusteringer av tallene for tidligere måneder.

I forbindelse med gulljusteringen fremhever Citi også svakere amerikanske jobbtall i andre kvartal samt økt geopolitisk risiko knyttet til Russland–Ukraina-konflikten, blant annet, ifølge nyhetsbyrået.