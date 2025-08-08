Tollsjokk i gullmarkedet: – Nettopp det markedet fryktet

Tidligere trodde man at gullbarrer på 1 kilo og 100 unser var unntatt amerikansk toll. Men ifølge en artikkel i Financial Times fredag, som viser til USAs tollvesen, gjelder det motsatte.

– Dette setter det globale gullmarkedet i en situasjon som minner om første kvartal i år, i den forstand at dette er nettopp det markedet fryktet, skriver UBS-strateg Joni Teves i et notat.

Sveits, som står for mesteparten av verdens gullraffinering, rammes som kjent av toll på 39 prosent. Statistikken viser at opptil 90 prosent av sveitsiske gullforsendelser til USA tidligere har vært tollfrie.

Ifølge UBS er hovedutfordringen at mange markedsaktører bruker Comex-gullfutures til å sikre posisjonene sine. Når fysisk levering til Comex-lagre i USA blir betydelig dyrere, svekkes futuresmarkedets rolle som sikringsverktøy.

Bytte ut Comex?

Foreløpig har ikke leieprisene på gull («lease rates») steget vesentlig. UBS tolker dette som et tegn på god tilgang i London- og Zürich-markedene. Likevel har differansen mellom gullterminer og spotpriser økt markant, et signal om at enkelte posisjoner stenges, og at markedet er i ferd med å tilpasse seg.

På lengre sikt reiser utviklingen spørsmål om hvorvidt andre handelsplasser kan ta over Comex’ rolle. UBS advarer om at usikkerheten kan holde både gull- og edelmetallmarkedene nervøse i lang tid fremover – og følger nøye med på mulige ringvirkninger for sølv, platina og palladium.

– Enhver endring i leveringsstandarder eller forsyningskjeder vil ta tid, og i mellomtiden er markedet svært følsomt for ny informasjon, konkluderer Teves.