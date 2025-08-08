Gullfutures nådde fredag et historisk toppnivå på 3.534 dollar per unse etter at amerikanske tollmyndigheter varslet nye importtoller på enkelte typer gullbarrer fra Sveits.

Bakgrunnen er et tolldokument fra US Customs and Border Protection (CBP), som slår fast at visse bearbeidede gullbarrer skal ilegges 39 prosent toll under Trumps tollregime. Tollfrihet gjelder kun for ubearbeidet gull, ifølge CBP.

– Dette skaper problemer for det globale gullmarkedet, som er avhengig av å kunne importere metall til Comex-lagre i USA for fysisk oppgjør, sier Joni Teves, strateg i UBS, ifølge CNBC.

Sveits, som står for hoveddelen av verdens gullraffinering, sendte nesten 193 tonn gull til USA i januar alene. Nå kan store deler av eksporten bli tollbelagt.

– Inntil det er avklart hva som faktisk ilegges toll, vil markedet trolig forbli urolig, sier Teves.

Flere analytikere ser samtidig muligheter.

– Jeg er mer positiv til gull enn noensinne. Prisen kan passere 4.000 dollar, sier Philippe Gijsels, sjefstrateg i BNP Paribas Fortis.