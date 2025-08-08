Det hvite hus varsler at det snart vil komme en kunngjøring som skal rette opp feilinformasjon knyttet til toll på import av gullbarrer, melder Bloomberg.

Meldingen kom etter at tollmyndighetene tidligere denne uken slo fast at ettkilos- og 100-unse-barrer skal ilegges toll, som blant annet innebærer 39 prosent avgift på varer fra Sveits.

Sveits er en av verdens største eksportører av edelmetaller.

Beskjeden overrasket markedet, som til nå hadde lagt til grunn at gullbarrer var unntatt fra toll. Prisen på gull og gullfutures falt etter kunngjøringen fra Det hvite hus.

– Det har sirkulert feilinformasjon om toll på gull og andre spesialprodukter. Dette vil bli presisert i en ny erklæring fra presidenten, opplyser en regjeringskilde til Bloomberg.

En eventuell toll på gull ville hatt omfattende konsekvenser for verdensmarkedet og kunne forstyrret det amerikanske futuresmarkedet. Enkelte leveranser ble midlertidig stanset i påvente av avklaring.

Futureskontrakter på gull falt fra en rekordnotering på 3.491 dollar tidligere i dag, fredag, etter uttalelsen fra Det hvite hus.

Gullprisen omsettes i skrivende stund for 3.463,30.