Bunnlinjevekst på 100 prosent

Barrick Mining Corporation – et av verdens største gullselskaper – leverte mandag kvartalstall.

Med en gullpris som fortsatte oppgangen og steg med drøyt 7 prosent i løpet av kvartalet fikk Barrick en solid oppgang i inntektene mellom første og andre kvartal, selv om volumet med gull det solgte bare steg med 3 prosent, fra 751.000 til 770.000 unser. Det ga inntekter fra gullsalget på om lag 2,5 milliarder dollar.

Samlet økte inntektene med 16 prosent sammenlignet med fjoråret, fra 3.162 til 3.681 millioner dollar. Det er 18 prosent over årets første kvartal, da inntektene var på 3.130 millioner dollar.

Driftsresultatet steg også i løpet av året, fra 1.092 millioner dollar i fjor, til 1.416 millioner i årets andre kvartal. Resultatet før skatt endte på 1.358 millioner, opp fra 1.041 millioner.

På et år har resultatet på bunnlinjen steget nesten 100 prosent, fra 634 millioner i fjor til 1.256 millioner dollar.

I løpet av kvartalet økte selskapet kontantbeholdningen med 17 prosent, fra 4.104 til 4.802 millioner dollar. Etter fjorårets andre kvartal var kontantbeholdningen på 4.036 millioner dollar.

Etter tallene ble lagt frem faller Barrick drøyt 3 prosent på børsen i New York.

Tvist i Mali

I regnskapet skriver Barrick at det venter at gruveprosjektet Goldrush Project i Nevada vil ha en forventet årlig gullproduksjon på 400.000 unser når produksjonen er i gang innen 2028.

Kvartalet var imidlertid ikke helt problemfritt for Barrick, etter at kontrollen over driften av to av Barricks gruver i Mali ble «overført til en ekstern administrator» den 16. juni. Det skjedde etter at det det siste året har vært stridigheter rundt eierskapet av gruvene. Barrick skriver at de nå mistet kontroll over gruvekomplekset Loulo-Gounkoto.

Det gir en nedskriving på 1,7 milliarder dollar.