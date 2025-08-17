SV vil kreve at utslippstillatelse i Førdefjorden trekkes tilbake i regjeringsforhandlinger

Dersom Sosialistisk Venstreparti (SV) kommer i regjeringsforhandlinger vil de stille krav om at utslippstillatelsen i Førdefjorden trekkes tilbake.

Publisert 17. aug.
SV vil kreve at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden trekkes tilbake dersom de kommer i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet etter valget, sier partileder Kirsti Bergstø.  Foto: NTB
NTB
SV vil kreve at tillatelsen til å dumpe rundt 170 millioner tonn gruveavfall i et sjødeponi i Førdefjorden i Sunnfjord trekkes tilbake, skriver Bergens Tidende.

Nylig vant Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en ankesak om tillatelsen i Borgarting lagmannsrett.

– Det er til og med hjemlet i lovverket at vi kan gjøre dette. Forurensningsloven legger opp til at man kan ta en ny vurdering etter ti år. Det er absolutt grunnlag for å ta en ny vurdering med bakgrunn i den knusende fjorddommen, sier partileder Kirsti Bergstø i SV til avisen.

– Dette er et tydelig krav fra SV til regjeringen om det blir rødgrønt flertall etter valget, sier førstekandidat i Vestland Marte Hammer.

Det er ennå ikke klart om staten vil anke dommen til Høyesterett, men SV mener det ikke bør ha noe å si.

– Problemet er jo ikke mineralutvinningen i seg selv, men det å bruke fjordene våre som dumpingplass, sier Hammer.

Rødgrønn side leder på meningsmålingene før stortingsvalget i september, men Arbeiderpartiet kommer til å bli avhengig av støtte fra flere av partiene på venstresiden for å danne regjering. Dermed blir SV trolig en viktig forhandlingspartner etter valget.

