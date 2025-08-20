Den australske gruvemagnaten Gina Rinehart (71), Australias rikeste person, tar til orde for at Australia dropper jakten på nullutslipp. Hun mener kostnadene ved klimatiltakene vil ødelegge sektorer som helse, logistikk og forsvar, melder Bloomberg.

«Det er ingenting galt med at enkeltpersoner velger å bruke sine egne penger på å sikte mot netto null, men hvorfor skal bedriftsledere bruke aksjonærenes penger og myndigheter bruke skattebetalernes penger uproduktivt,» skriver Rinehart i en kronikk, trykket i blant annet avisen Herald Sun.

Hun skriver videre at det kreves mer hensyn til de «mange, mange, mange australierne som vil bli rammet av nullkravene fra våre myndigheter». «Kostnaden Australia simpelthen ikke kan bære. Det er tid for sannhet,» skriver hun, ifølge nyhetsbyrået.

Frykter stress og høyere skatt

Rinehart mener klimapolitikken sannsynligvis vil gi høyere kostnader på grunn av krav om utslippsfrie kjøretøy og lastebiler, og at avkarboniseringspolitikken kan svekke både nødetatenes, militærets og sykehusenes evne til å drifte effektivt.

«Dette leder til avindustrialisering av landet vårt, noe som betyr tap av arbeidsplasser, stress og uten tvil at skattene må økes for å kunne dekke ekstra velferdsutbetalinger,» skriver Rinehart, ifølge Bloomberg.

Rinehart har også tidligere kritisert klimaforskning og grønn politikk. Hun er dessuten uttalt supporter av USAs president Donald Trump, hvis «sjokkstrategi» for å fjerne klima- og miljøtiltak savner sidestykke, ifølge eksperter.

Australia har satt som mål å oppnå netto null i utslipp innen 2050, og i 2022 innførte landet juridisk bindende mål om å redusere CO2-utslippene med 43 prosent fra 2005-nivåer innen 2030.

Nå jobber statsminister Anthony Albanese og hans regjering med forslag om ytterligere kutt i forurensningen innen 2035, ifølge nyhetsbyrået.

God for 310 milliarder

Selv er Rinehart arbeidende styreleder i Hancock Prospecting, et privateid mineralutforsknings- og utvinningsselskap grunnlagt i 1955 av faren, Lang Hancock.

Selskapets største eiendel er jernmalmgruveanlegget Roy Hill i Vest-Australia.

Rinehart har også gjort betydelige investeringer i sjeldne jordmineraler og gass, og hun er Australias nest største storfeprodusent, ifølge Forbes, som anslår at Rinehart er god for 30,2 milliarder dollar. Det tilsvarer 310 milliarder kroner.

Satser millioner på Trump

I forrige uke meldte Bloomberg at Trump-supporteren hadde økt beholdningen i Trump Media & Technology Group med 67 prosent i løpet av andre kvartal i år, slik at hun har aksjer for rundt 4,5 millioner dollar i selskapet.

Trump Media er selskapet som står bak Trumps sosiale medier-plattform Truth Social.

Rineharts amerikanske aksjeportefølje hadde bare i andre kvartal en verdiøkning på mer enn 600 millioner dollar. Ved utgangen av perioden hadde hun amerikanske aksjer og børsnoterte fond for rundt 3,1 milliarder dollar.