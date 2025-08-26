Avtalen ble undertegnet av Canadas statsminister Mark Carney og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Berlin mandag.

– Dette er et godt skritt i retning av å styrke økonomien i våre land, sa Merz, mens Carney viser til de store forekomstene av sjeldne jordarter i Canada, blant annet litium.

I april utløste Kina global bekymring da de innførte streng kontroll på eksport av sju sjeldne jordarter. Kina har de klart største forekomstene av slike råvarer som er nødvendige for produksjon av blant annet elbiler og PC-er.