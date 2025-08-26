Nyhetsbyrået Reuters har snakket med Vanusia Nogueira, som leder Den internasjonale kaffeorganisasjonen (ICO).

Hun sier det nå er knapt med kaffe i det globale markedet. Samtidig øker forbruket – og dermed stiger prisene.

Noe av forklaringen på situasjonen er ugunstig vær i viktige områder for kaffedyrking. Værrelaterte hendelser har blant annet rammet Brasil, landet i verden med størst kaffeproduksjon.

– Vi vet ikke når avlingene i Brasil blir normale igjen. Vi opplever veldig sterke værhendelser hvert eneste år, sier Nogueira.

Samtidig har USAs president Donald Trump innført mellom 10 og 50 prosent toll på varer fra kaffeproduserende land. Det har skapt usikkerhet i markedet.

Selv om prisene stiger, fortsetter forbruket å øke, ifølge Nogueira.

– Forbrukerne kommer til å betale. Forbrukerne vil ha kaffe, sier ICO-sjefen.

Tidligere i sommer meldte TV 2 at prisen for filtermalt kaffe i Norge nesten har doblet seg i løpet av et par år.