Doblet på børs i år: Tusenvis av jobber i fare

Verdens største gullgruveselskap, amerikanske Newmont, planlegger kostnadskutt som kan lede til en større nedbemanning, melder Bloomberg.

Etter oppkjøpet av australske Newcrest Mining for 15 milliarder dollar i 2023 har Newmonts kostnader skutt i været.

Tidligere i år nådde et nøkkeltall for kostnader pr. unse det høyeste nivået noensinne for Newmont, noe som svekket inntjeningen fra rekordhøye gullpriser, skriver nyhetsbyrået.

Like fullt har de høyere gullprisene bidratt til at Newmont-aksjen har nær doblet seg i år – aksjen er opp 94 prosent så langt i 2025.

Les også Aksjen opp 60%: Skal mangedoble gullproduksjonen Akobo Minerals unngikk en kriseemisjon da Etiopias statlige investeringsfond spyttet inn 30 millioner kroner. – Vi er i en solid situasjon nå, sier Akobo-sjef Jørgen Evjen.

Gullprisen nådde ny all-time high på rundt 3.500 dollar pr. unse i april og har siden hovedsakelig ligget over 3.300 dollar.

Tusenvis i fare

Bloombergs kilder opplyser at Newmont har informert ledere i konsernet om at det ønsker å redusere kostnadene ned mot det bransjemessig laveste nivået.

Angivelig skal dette bety kutt på opp mot 300 dollar pr. unse, eller 20 prosent.

Newmont har ikke spesifisert noen tall ennå hva gjelder stillingskuttene, men med kostnadskuttmålet kan nedbemanningen fort dreie seg om tusenvis av jobber, ifølge Bloombergs kilder.

Les også – Investorers aller viktigste beslutning Pensum-forvalter Peter Andersland mener et knippe solide gullprodusenter ligger an til å gi bedre avkastning for norske investorer.

Ved utgangen av 2024 hadde Newmont rundt 22.000 ansatte, ekskludert innleid arbeidskraft.