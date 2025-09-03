Gullprisen stiger til stadig nye høyder. Tirsdag passerte futures-kontrakten for desember-levering 3.600 dollar pr. unse på råvarebørsen i New York.

Dette er første gang i historien gullprisen ser 3.600-tallet.

Forventer Fed-kutt

Oppgangen fortsetter i asiatisk handel onsdag, selv om dollaren henter seg inn og begrenser den noe. Kontrakten har på sitt høyeste vært oppe i 3.616,70 dollar – før den har kommet ned igjen og nå står i 3.600,15 dollar pr. unse. Det er opp 0,2 prosent så langt i dag.

Med denne siste utviklingen – 5 prosent opp de siste seks dagene – har gullprisen steget 33 prosent hittil i år, 3,5 ganger så mye som S&P 500. De siste tre årene har gullprisen doblet seg.

Én av triggerne er forventningen om at Federal Reserve kutter styringsrenten på september-møtet. Markedet priser nå inn rundt 90 prosent sannsynlighet for et 25 basispunkters kutt til 4,00-4,25 prosent, men det er før arbeidsmarkedsrapporten førstkommende fredag.

Konsensus peker mot et fortsatt svakt arbeidsmarked, det vil ifølge Trading Economics si at ledigheten steg til 4,3 prosent og at 75.000 jobber ble skapt utenfor landbrukssektoren i august.

Ulovlig Trump-toll

Gullprisen har også fått seg et løft etter at en føderal ankedomstol fredag kjente de fleste tollsatsene innført av USAs president Donald Trump ulovlige. Ifølge domstolen er det kun Kongressen som har myndighet til å innføre et tollregime i det omfanget Trump har gjort. Presidenten selv beskrev dommen som «høyst partisk», og varslet anke til høyesterett.

Videre venter markedet på den banebrytende dommen om Trump har legitime grunner til å sparke Lisa Cook fra Fed-styret.

Stemningen har også vært preget av stigende bekymringer for de høye gjeldsnivåene i flere vestlige land, for eksempel Frankrike, noe som har løftet statsobligasjonsrentene verden over.

Digitalt London-gull

Vi tar også med et oppslag i Financial Times om at World Gold Council (WGC) – en bransjeorganisasjon for gullgruveselskaper – er i ferd med å utvikle digitalt gull.

Såkalte «pooled gold interests» (PGI-er) vil gi banker og investorer mulighet til å kjøpe og selge brøkdelsvise eierandeler i fysisk gull oppbevart på adskilte konti, og skal ifølge avisen prøves ut med kommersielle aktører i London i løpet av første kvartal neste år.

– Det nye formatet vil gjøre det mulig å flytte gull digitalt rundt i økosystemet, som sikkerhet, for første gang, ser WGC-sjef David Tait.

Han argumenterer for at gull må digitaliseres for å nå et bredere marked, og hevder digitalt gull kan brukes aktivt som sikkerhet og til å møte marginkrav.

– Bankene vil, sett fra et sikkerhetsperspektiv, tjene mye penger, siden de får muligheten til å bruke gullet på balansen som sikkerhet, fortsetter Tait.