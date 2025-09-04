Goldman Sachs mener gull kan stige til nær 5.000 dollar pr. unse dersom Federal Reserves (Fed) uavhengighet svekkes og investorer flytter deler av sine beholdninger fra amerikanske statsobligasjoner til edelmetallet, skriver Bloomberg.

– Dersom Fed mister uavhengigheten, vil det trolig føre til høyere inflasjon, lavere aksje- og obligasjonspriser og en svekkelse av dollarens status som reservevaluta. I kontrast er gull en verdibeholdning som ikke er avhengig av institusjonell tillit, skriver Goldman-analytiker Samantha Dart.

Forventer 4.000

Goldman har en basisprognose på 4.000 dollar pr. unse innen midten av 2026. I et risikoscenario ser de 4.500 dollar, og i et mer ekstremt tilfelle nær 5.000 dollar dersom bare 1 prosent av det privateide amerikanske statsobligasjonsmarkedet flyttes til gull.

Gull har vært én av de sterkeste råvarene i år. Prisen har steget over 30 prosent og spotprisen nådde denne uken rekordnivåer på 3.578 dollar pr. unse. Oppgangen har vært drevet av sentralbankkjøp og forventninger om snarlige rentekutt fra Fed.

Ytterligere støtte har kommet etter at USAs president Donald Trump har forsøkt å få større kontroll over sentralbanken, blant annet ved å presse på for å fjerne styremedlem Lisa Cook, skriver Bloomberg.

Goldman omtaler gull som sin «sterkeste langsiktige anbefaling» innen råvarer.

Dom løftet gullprisen

ESB-sjef Christine Lagarde advarte nylig om at et svekket Fed vil utgjøre en «alvorlig fare» for verdensøkonomien.

Spotgull handles nå rundt 3.530 dollar pr. unse.

Gullprisen fikk seg et løft etter at en føderal ankedomstol fredag kjente de fleste tollsatsene innført av Trump som ugyldige . Ifølge domstolen er det kun Kongressen som har myndighet til å innføre et så omfattende tollregime som Trump har gjort. Presidenten selv beskrev dommen som «høyst partisk», og justisdepartementet leverte onsdag inn en anke til Høyesterett.