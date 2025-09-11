Gullrally i september kan være tilfeldig

Så langt i september er gullprisen torsdag opp 5,0 prosent til 3.617 dollar pr. unse, etter å ha stanget opp til 3.674,78 dollar på det høyeste tirsdag.

I en studie publisert i 2013 ble det konkludert med at gull hadde en markant bedre avkastning i september enn i andre måneder i perioden 1980 til 2010. Men utviklingen endret seg raskt.

Fall i 11 av 14 tilfeller

Ifølge MarketWatch har gull falt i 11 av de 14 september-månedene etter 2010, med et gjennomsnittlig tap på 2,2 prosent, mens gjennomsnittet for de andre månedene i året var en oppgang på 0,8 prosent.

Av de 14 september-månedene som har gått siden 2010, har gull falt i 11 – en feilrate på 79 prosent.

Hittil i september har gull som nevnt steget med rundt 5 prosent, men spørsmålet er om dette markerer en reell tilbakekomst av den såkalte «september-effekten».

Uten en solid teoretisk forklaring er det ifølge MarketWatch for stor sannsynlighet for at mønsteret bare er en statistisk tilfeldighet.

Gull vs aksjer

Noen analytikere peker på at gull kan nyte godt av svake aksjemarkeder i september, men dette har ikke holdt stikk. Dow Jones har riktignok hatt en gjennomsnittlig nedgang på 1,0 prosent i september siden 2010, men gull har likevel ikke levert gode resultater i samme periode.

Studien fra 2013 viste at gull steg i 21 av 30 september-måneder mellom 1980 og 2010 – en gevinstsannsynlighet på 70 prosent. Men selv med slike odds kan en investor tape penger i et enkelt år, og bare langsiktig og konsekvent strategi ville kunne gi en pålitelig avkastning.

Det kan ifølge MarketWatch være vanskelig, om ikke umulig, å avgjøre om gulls september-avkastning er noe annet enn ren flaks.