Europeiske selskaper sliter fortsatt med å sikre tilgang til sjeldne jordarter fra Kina, til tross for en avtale i sommer om å lette eksporten, advarer EUs handelskammer i Beijing.

LISENSROT: TIl tross for EU inngikk en avtale med Kina i sommer, har europeiske selskaper fortsatt problemer med å få tilgang til sjeldne jordarter fra Kina og Xi Jinping.
Kina dominerer utvinning og raffinering av de strategiske mineralene, som brukes i alt fra batterier til høyteknologi, og har gjort eksportkrav til et pressmiddel i årets handelskonflikt med USA. Siden april har Beijing krevd eksportlisenser, noe som har ført til forsinkelser og flaskehalser i globale produksjonskjeder.

Etter et toppmøte i juli sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at partene hadde blitt enige om en ny mekanisme for eksport til Europa. Men i sin årlige rapport onsdag understreker EU-kammeret at «mange selskaper – særlig små og mellomstore – fortsatt opplever betydelige leverandørproblemer».

– Vi har medlemmer som lider store tap. Over 140 søknader er sendt inn, og bare en brøkdel er løst, sier kammerpresident Jens Eskelund.

Kammeret, som representerer over 1.600 europeiske selskaper i Kina, peker på at ingen langsiktig løsning er lagt på bordet. Organisasjonen la fram 1.141 anbefalinger til kinesiske myndigheter for å bedre rammevilkårene.

I tillegg til eksportkravene trekker rapporten fram Kinas svake økonomi som den største utfordringen. Lavt forbruk, overkapasitet i industrien og vedvarende krise i eiendomssektoren hemmer veksten.

– Den store fienden her er tilstanden i den innenlandske økonomien og balansen mellom tilbud og etterspørsel. Jeg tror vi ser helt likt på dette som det store flertallet av kinesiske selskaper, legger han til.

