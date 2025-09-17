Qatar satser milliarder på kritiske mineraler

Qatars oljefond investerer 500 millioner dollar i kanadiske Ivanhoe Mines for å sikre seg tilgang på metaller viktige for det grønne skiftet.

Category iconRåvarer
Publisert 17. sep.
Article lead
+ mer
lead
EN STRATEGISK PARTNER: Robert Friedland, medgründer og styreleder i Ivanhoe Mines, beskriver Qatar som en ideell strategisk partner.  Foto: Aaron M. Sprecher/Bloomberg
EN STRATEGISK PARTNER: Robert Friedland, medgründer og styreleder i Ivanhoe Mines, beskriver Qatar som en ideell strategisk partner.  Foto: Aaron M. Sprecher/Bloomberg
Jørgen Ellekjær
Journalist
Tips meg
Del

Qatar Investment Authority (QIA) kjøper en eierandel på 4 prosent i gruveselskapet Ivanhoe Mines, melder Financial Times. Investeringen markerer nok et steg i Gulf-landenes strategi for å redusere avhengigheten av olje og gass gjennom satsing på kritiske mineraler som kobber og litium.

– Vi er svært fornøyde, sier Ivanhoe-sjef Robert Friedland.

– QIA er en ideell strategisk partner for å utforske nye horisonter, blant annet i Angola og Zambia.

Avtalen gir Ivanhoe tilgang på kapital til videre leting og utvinning, samtidig som selskapet diversifiserer aksjonærbasen. I dag kontrolleres over én tredjedel av aksjene av kinesiske selskaper, inkludert CITIC Bank og Zijin Mining.

– Dette er en strategisk investering som vil hjelpe Ivanhoe med å finne, utvikle og levere kritiske mineraler på en bærekraftig måte, sier QIA-sjef Mohammed Saif Al-Sowaidi.

QIA har tidligere investert i TechMet og er nest største aksjonær i Glencore.

– Det er avgjørende å ha et konsortium som tåler tidens tann, sier Friedland.

qatar
robert friedland
Råvarer

Informasjon om bruk av AI