Dødsulykke ved Equinor-raffineri

En arbeider mistet livet i en ulykke under en løfteoperasjon ved Equinors raffineri på Mongstad onsdag 17. september klokken 13.40, opplyser Equinor. Den omkomne var ansatt i Crane Norway, som leverer kran- og løftetjenester på anlegget.

– Vi er dypt berørt av denne tragiske ulykken, der et menneske mistet livet mens han jobbet for Equinor. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med familie, venner og kolleger som har mistet en av sine kjære. I samarbeid med leverandørselskapene vil vi gjøre alt vi kan for å støtte dem som er rammet av denne ulykken, ifølge Equinor-sjef Anders Opedal.

All ikke-kritisk aktivitet på raffineriet er stanset, og området er sperret av. På et informasjonsmøte onsdag ettermiddag ble 1.500 ansatte orientert om hendelsen. Politiet har startet etterforskning, og Equinor vil også gjennomføre egne undersøkelser.