Dette sender gullprisen i all-time high for 24. gang i år

Kina planlegger å bli en forvalter av utenlandske statlige gullreserver. Ifølge Bloomberg bruker den kinesiske sentralbanken Shanghai Gold Exchange for å tiltrekke sentralbanker i vennlige land til å kjøpe gull og oppbevare det innenfor landets grenser.

Dette er en del av en større strategi for å styrke Kinas rolle i det globale finanssystemet og skape et alternativ til dollarbaserte reserver, ifølge Bloomberg.

Slik skal det gjøres

Reservene vil bli oppbevart i forvalterlagre knyttet til den internasjonale delen av gullbørsen i Shanghai, opprettet av sentralbanken i 2014 for å la utenlandske aktører handle gull med kinesiske motparter.

Det nye tiltaket vil ifølge Bloomberg øke Kinas innflytelse i det globale gullmarkedet, selv om landet fortsatt ligger bak etablerte markedsplasser som London, hvor Bank of England har over 5.000 tonn gull, verdt nesten 600 milliarder dollar.

– Kina har en av verdens største innenlandske gullmarkeder, og å styrke den lokale handelen kan bidra til å redusere landets avhengighet av dollar og internasjonalisere yuan, sier analytiker Wael Makarem.

Den kinesiske sentralbanken har på sin side kjøpt gull ti måneder på rad og bidratt til å sende gullprisen til all-time high. Og oppgangen fortsetter tirsdag.

Gull har doblet seg i verdi de siste to årene og kan ifølge Goldman Sachs nå 5.000 dollar pr. unse hvis en prosent av privateide amerikanske statspapirer byttes ut med gull. Tirsdag stiger gullprisen 0,9 prosent til 3.791 dollar på det høyeste.

Er allerede i gang

Kina har ifølge Bloomberg allerede lettet på importrestriksjoner og åpnet for økt gullhandel med utlandet. Det har også lansert offshore-lagre og kontrakter i Hong Kong, noe som kan gjøre det mer attraktivt for sentralbanker å lagre gull i Kina, blant annet for å unngå risikoen for å bli isolert fra de internasjonale finansmarkedene. Dette er blitt mer aktuelt spesielt etter at USA og allierte frøs Russlands utenlandske reserver i 2022.

Men det er et tankekors ved dette. Hvis land velger å lagre gull i Kina, mister de ifølge Nicholas Frappell i ABC Refinery samtidig den enkelheten og likviditeten som finnes i London.