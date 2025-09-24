Mot maktkamp i global kjempe

Angola har tilbudt å kjøpe en minoritetsandel i diamantselskapet De Beers i et forsøk på å holde det uavhengig og hindre Botswana i å sikre full kontroll, ifølge Bloomberg.

Bakgrunnen er at gruvegiganten Anglo American vurderer et salg av sin eierandel på 85 prosent i De Beers, som en del av langvarig restrukturering.

Det meste av De Beers' utvinning foregår i Botswana, som nå ønsker å ta en majoritetsandel i selskapet, ifølge nyhetsbyrået.

Fremmer samarbeid

Det statlige angolanske firmaet Endiama har imidlertid fremsatt et fullfinansiert bud for en «strategisk» eierandel i De Beers, der det ikke søkes om majoritetskontroll, fremgår det av en melding fra Angolas departement for mineralressurser, petroleum og gass.

– Vårt bud er utformet for å fremme et partnerskap der Botswana, Namibia, Sør-Afrika og Angola alle deltar på en meningsfull måte – og å sikre at ingen enkeltpart dominerer, sier Diamantino Pedro Azevedo, minister for mineralressurser, petroleum og gass i Angola.

Angola tok ledelsen

Ifølge Bloomberg er Angola nå Afrikas ledende produsent av diamanter målt i verdi, etter å ha passert nettopp Botswana i fjor – for første gang på to tiår.

På selskapsfronten er De Beers i kamp med russiske Alrosa om å være verdens største diamantprodusent.

Anglo Americans salg av De Beers ble presentert som ett av flere grep i fjor, da gruvekjempen varslet oppsplitting ved salg eller utskillelse av De Beers, selskapets sørafrikanske platinavirksomhet samt kullgruvene.

Planen kom dagen etter at Anglo American hadde avslått et nytt bud fra den australske rivalen BHP Group.