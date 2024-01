Ryanair fraktet 12,5 millioner passasjerer i desember 2023, viser tall fra det irske lavprisflyselskapet onsdag. Dette er opp 9 prosent fra 11,5 millioner passasjerer i samme måned året før og 11,2 millioner i desember 2019 – før coronapandemien.

Europas største flyselskap målt i antall passasjerer hadde en gjennomsnittlig kabinfaktor på 91 prosent i måneden som gikk, ned fra 92 prosent i desember 2022.

I november fraktet Ryanair 11,7 millioner passasjerer, mens kabinfaktoren kom inn på 92 prosent.

Ryanair faller 2,7 prosent på Dublin-børsen onsdag formiddag.

Ute av Booking.com

Selskapet opplyser samtidig at en rekke nettbaserte reisebyråer (OTA-er) som Booking.com, Kiwi og Kayak «plutselig» stanset salget av Ryanair-billetter tidlig i desember. En dom i irsk høyesterett ga nylig selskapet en permanent forføyning mot nettstedet Flightbox for ulovlig innsamling av innhold fra Ryanair.com for slike reisebyråer.

Ryanair ser på kort sikt for seg at kabinfaktoren faller 1-2 prosentpoeng i desember og januar som følge av tiltaket, men at effekten på trafikkvolumer og resultatguiding for helåret 2023/24 ikke vil være merkbare.

«Vi vil svare på denne velkomne fjerningen av våre flygninger fra OTA-piratsider ved å senke prisene der det er nødvendig, for å oppmuntre alle passasjerer til å bestille direkte på Ryanair.com, der de garantert alltid får de laveste prisene uten piratgebyrer, falsk kontaktinformasjon eller annen pris- og refusjonssvindel», skriver selskapet selv i en pressemelding.

Wizz Air-tall også

I likhet med Ryanair har også det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air lagt frem trafikktall onsdag. Disse viser at selskapet fraktet 4,96 millioner passasjerer i desember, 18,7 prosent flere enn i samme måned året før.

Kabinfaktoren var 82,1 prosent, mot 84,5 prosent i desember 2022.

I november hadde Wizz Air en passasjerøkning på 29,3 prosent til 4,8 millioner passasjerer. Flyene var 88,4 prosent fulle.

Norwegian og SAS

Norwegian kommer med sine trafikktall for desember førstkommende fredag, før SAS-tallene kommer over helgen, mandag 8. januar.

I november i fjor fraktet Norwegian 1,3 millioner passasjerer, 2 prosent færre enn i november året før, mens kabinfaktoren steg 3 prosentpoeng til 82,3 prosent.

SAS fraktet 1,8 millioner passasjerer i november i fjor, 10 prosent flere enn i november 2022. Kabinfaktoren steg fra 68,7 prosent og landet på 72 prosent.