Fredag opplevde 174 passasjerer og en besetning på seks personer en svært ubehagelig hendelse: Et panel i skroget på et Boeing 737 Max-9 fly løsnet i luften, kort tid etter avgang. Flyet hadde en høyde på 16.000 fot, eller nær 5 kilometer, da det løsnet og etterlot seg et gapende hull.

Flyet landet 20 minutter etter avgang, og ingen ble alvorlig skadd i hendelsen.

Som et resultat av ulykken har en rekke flyselskaper valgt å sette sine Boeing 737 Max-9-fly på bakken for å gjennomføre en pålagt inspeksjon. I USA gjelder det 171 fly, ifølge Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA).

Dermed faller Boeing-aksjen som en stein i førhandelen på New York-børsen. De seneste tre måneder har imidlertid aksjen steget 22 prosent.

Drar med seg Dow Jones

Boeing er notert på industritunge Dow Jones, der det er det 21. største selskapet og har stor påvirkning på indeksen.

Citi-analytiker Jason Gursky sier han forventer at hendelsen kun har en «begrenset finansiell påvirkning» på Boeing, skriver MarketWatch.

«Det at flyet er nytt, (to måneder gammelt) det faktum at -9 har flydd med pluggede dører siden slutten av 1990-tallet, og det faktum at Max har vært i drift siden 2015 uten en lignende hendelse, peker mot et produksjonsproblem med dette spesifikke flyet i stedet for et bredere designproblem», skrev han i et notat.

Han estimerer at det koster Boeing 2,3 millioner dollar pr. dag at 170 fly står på bakken.

Jefferies-analytiker Sheila Kahyaoglu sier hun tror på en kjapp prosess, med inspeksjoner som er estimert til å vare mellom fire og åtte timer pr. fly. Hun tror at hvis problemene varer i en uke, vil det koste flyselskapet totalt 18 millioner dollar.

Rød børsdag i vente

Ellers i førhandelen faller den brede S&P 50 0,2 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq faller 0,2 prosent.

Alaska Airlines og United Airlines har flest fly av denne typen, skriver NTB, men Boeing 737 Max-9 benyttes også blant annet av Turkish Airlines, Icelandair, Aeromexico og Copa Airlines. Hverken Norwegian eller SAS har denne flytypen i sin flåte.