Boeing er igjen under press etter at vinduspanelet på et Alaska Airlines-fly av typen 737 Max-9 fredag løsnet i luften, kort tid etter avgang i en høyde på 16.000 fot. USAs luftfartsmyndigheter har beordret å sette flytypen på bakken , og siden har både Alaska Airlines og United Airlines oppdaget løse bolter på flere fly.

Boeing stupte 8 prosent på Wall Street mandag, og faller nye 0,7 prosent i tirsdagens førhandel.

– De vet jo ikke hvilke bolter som er hvor på flyene nå Problemene til Boeings Max-fly blir det mer om i denne praten med aksjekommentator Karl Johan Molnes på plass på NHOs Årskonferanse. Fra Børsmorgen 09.04.2024

Advarer

I et intervju med Financial Times oppfordrer Ryanair-sjef Michael O'Leary nå både Boeing og Airbus – som fra før jobber under høytrykk for å møte den høye etterspørselen – til å skjerpe kvalitetskontrollen.

– Kapasiteten er sterkt utfordret. (...) Flyprisene – og spesielt i høysesongen – vil stige fordi kapasiteten på kortdistanse rundt om i Europa vil bli mindre, sier han.

Ryanair er en av Boeings største kunder, og har omtrent 400 fly i bestilling, deriblant ulike varianter av 737 Max-typen som nå er satt på bakken. Selskapet har allerede nedjustert passasjerprognoser grunnet Boeing-forsinkelser.

– Vi skulle ha fått levert 27 fly før jul, men endte opp med å få 11. Vi skulle ha fått levert 57 fly innen slutten av april, og er trolig heldige om vi får 50 innen utgangen av juni. Så vi kommer til å mangle fem, syv, kanskje ti fly til høysesongen denne sommeren, fortsetter O'Leary overfor avisen.

– Så mye koster det oss

Han forventer ifølge Financial Times nå at Ryanairs passasjertall for neste regnskapsår, som begynner i april, ville falle fra 205 til 200 millioner på grunn av forsinkelsene.

– Det koster oss sannsynligvis 2,0-2,5 prosent av overskuddet, sier han.

O’Leary gikk ut mot Boeing-ledelsen og stemplet dem som uegnet til jobben da forsinkelsene oppsto i 2022, men synes den gjør en bedre jobb nå.

– Jeg tror de jobber seg gjennom problemene. (...) 737-en er i orden. Men den trenger ikke slike kortsiktige omdømmeproblemer, sier han.