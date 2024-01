Avinor om reiseaktiviteten: Langt under 2019-nivå

I 2023 reiste 49 millioner passasjerer med Avinor sine lufthavner, noe som er en økning på 10 prosent fra 2022 – året da de fleste smitteverntiltakene mot coronapandemien ble opphevet.

Økningen til tross, passasjertallet er fortsatt 10 prosent under nivåene fra 2019, det siste «normalåret» før pandemien. Det viser nye tall fra Avinor.

Ett område utmerker seg spesielt i 2023, nemlig den årlige veksten i utenlandspassasjerer på 17 prosent.

– Tallet på besøkende til Norge har økt gjennom året, og er nå tilbake på nivået vi så før pandemien. Turismen er den viktigste driveren, og det er ventet at Norge vil være et attraktivt marked for utenlandske ferierende også fremover, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Turistene strømmer til

Blant innenlandsreisende er økningen på 5 prosent fra 2022 til 2023, og ifølge Foss er det ventet en betydelig svakere vekst der sammenlignet med reisende fra utlandet. Veksten som er ventet kommer fra turister som reiser innenlands i Norge.

Avinor-sjefen trekker frem at Norge har blitt en populær vinterdestinasjon, og at overturisme ikke er en faktor her.

– Det er nok også et poeng at den norske kronen er svak sammenlignet med dollar og euro. For at Norge sine ambisjoner om utvikling av reiselivet skal realiseres, er vi helt avhengige av at rutetilbudet stadig blir utviklet. Avinor legger stor vekt på dette arbeidet, gjennom dialog med reiseliv og flyselskap nasjonalt og internasjonalt.

Før jul meldte Avinor at innenriksflyene har blitt langt fullere etter at Flyr gikk konkurs.

Størst vekst i Oslo

I året som gikk var det totalt 624.421 kommersielle flyvninger til og fra Avinor sine flyplasser, en økning på 1 prosent fra 2022. Fra 2019 er det et fall på 8 prosent.

Blant de fire største flyplassene er det Oslo lufthavn som har den største økningen på 12 prosent fra 2022 til 2023. Totalt 25 millioner passasjerer reiste innom Gardermoen. Fra 2019 til 2023 er imidlertid fallet på 12 prosent.

Bergen lufthavn hadde 6,3 millioner reisende i 2023, opp 6 prosent på årsbasis.