BYTTET BEITE: Økonomen og investoren Rune Furelid åpnet sitt eget galleri i Ålesund etter at han var elev hos Odd Nerdrum.

BYTTET BEITE: Økonomen og investoren Rune Furelid åpnet sitt eget galleri i Ålesund etter at han var elev hos Odd Nerdrum. Foto: Silje Bente Giske

Økonomen og investoren ble Nerdrum-elev og selger egen kunst til utlendinger