Derfor skyr Buffett flyaksjer

I luftfarten har nyheten om flyforbudet for Boeings 737 Max 9-fly preget de første par ukene av 2024. Ifølge CNBC har dette sammen med skuffende inntjeningsguiding bidratt til å gi industrien en turbulent start på året.

Pandemien ble også en tøff periode for flyselskapene, hvor flere selskaper måtte gjennom store restruktureringer.

Investorlegende Warren Buffet avslørte i 2020 at han gjennom investeringsselskapet Berkshire Hathaway hadde solgt seg helt ut av flyindustrien. Totalt var det snakk om aksjer for 4 milliarder dollar i selskapene United Airlines, America Airlines, Southwest Airlines og Delta Air Lines.

Han argumenterte da for at pandemien antageligvis hadde fundamentalt endret flyindustrien. Ifølge CNBC er det gode grunner for at investoren aldri kommer til å investere i luftfart igjen.

Nyhetssiden skriver at Buffett lenge har argumentert for at flyselskapene lider av en businessmodell preget av lave marginer, høy kapitalintensitet i tillegg til risiko som ligger utenfor selskapenes kontroll, slik som drivstoffpriser og geopolitisk usikkerhet.

«Det er en arbeidsintensiv, kapitalintensiv, og i stor grad råvarelik business. Det har vært en dødsfelle for investorer», sa Buffet i 2013.

Han har også sagt at det å være leder for et flyselskap er en utakknemlig og tyngende jobb siden det er mange problemer som kan oppstå.

Kan få rett

Da Buffett solgte seg ut i 2020 var det flere som ble skuffet, ettersom flere av disse aksjene har kommet kraftig tilbake de siste årene og mer enn doblet seg fra bunnene i 2020.

Til og med tidligere president Donald Trump har uttalt at Buffet har hatt rett hele livet, men at han gjorde en tabbe da han solgte seg ut av flyselskaper.

CNBC skriver at Buffett imidlertid kan være den som ler sist, for til tross for kraftig oppgang har ikke flyselskapene kommet seg helt etter pandemien.

Ser man på det børsnoterte fondet U.S. Global Jets ETF, som følger 50 amerikanske og internasjonale flyselskaper, så ligger denne fortsatt 40 prosent lavere enn før pandemien i 2019.