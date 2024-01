Før helgen ble det kjent at USAs luftfartstilsyn (FAA) vil starte en formell granskning av flytypen Boeing 737 Max 9, etter at en del av skroget løsnet i luftet og etterlot seg et gapende hull.

Det kunne gått riktig ille, men ingen ble alvorlig skadet i ulykken, som skjedde i starten av januar. Markedet ble imidlertid skremt av hendelsen, og har så langt i 2024 sendt Boeing-aksjen ned nærmere 20 prosent.

FAA varslet i tillegg at de fremover vil ha et strengere tilsyn av Boeing.

Wells Fargo mener dette kan være «den siste dråpen» for flyprodusenten, skriver CNBC. Finansgiganten har dermed nedgradert flyprodusenten fra en kjøps- til holdanbefaling, samtidig som kursmålet har blitt senket fra 280 til 225 dollar. Det gir kun en oppside på 6 prosent fra sluttkursen mandag.

Boeing-aksjen faller 2,2 prosent i førhandelen i USA tirsdag.

Tror ikke på problemfri gransking

FAA vil kun granske 737 Max 9-flyene, men analytiker Matthew Akers i Wells Fargo tror etterforskningen fort kan utvides til å gjelde andre flymodeller fra Boeing.

«Med FAA som tar en nærmere titt på Boeing Airlines' produksjon, mener vi at risikoen for produksjons- og leveranseforstyrrelser øker betydelig. Gitt Boeings nylige historikk, og et større insentiv for FAA for å finne problemer, tror vi sjansen for en ren gransking er lav», skriver han.

Akers viser til at Alaska Airlines og United Airlines senere har funnet løse bolter i skroget på andre fly av samme type.

FAA sa at hendelsen «aldri skulle ha funnet sted og kan ikke skje igjen».

Flyselskaper verden over har satt sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken etter hendelsen, og i USA skal FAA inspisere over 170 fly. Citi har tidligere estimert at det vil koste Boeing 2,3 millioner for hver dag 170 fly står på bakken.

Ifølge CNBC har 25 meglerhus en kjøpsanbefaling på aksjen, mens seks har en holdanbefaling.