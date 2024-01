Boeing: Hull i motor på størrelse med en softball

Boeing flyr i hardt vær for tiden.

Et Boeing 747-8 transportfly fra Atlas Air måtte nødlande torsdag kveld etter motorsvikt. Flyet ble sett i flammer på nattens himmel over Miami, USA, skriver NBC News og Sky News.

Det deles flere videoer og bilder av flyet på X, tidligere Twitter, og andre sosiale medier.

En kilde kjent med etterforskningen fortalte NBC News på fredag at den foreløpige undersøkelsen av motoren til Atlas Air avslørte "et hull over motoren på størrelse med en softball".

Allerede under etterforskning

Federal Aviation Administration (FAA) er allerede i gang med etterforskningen av Boeing, etter at et Alaska Airlines-fly ble tvunget til å nødlande da et vindu og deler av skroget falt av midt i luften denne måneden.

Boeing endte handelsdagen på Wall Street opp 1,61 prosent til 215,02 dollar.