Kampen om luften hardner til: – Det blir et rotterace

22.01.2024 SAS har meldt flytting til SkyTeam og har lansert rute til Deltas hub i Atlanta, men det skjer også ting på rutefronten her hjemme. Lufthansa angriper nå Norge med både sitt eget brand og fritidsmerket Discover som skal fly til Nord-Norge. Vi diskuterer hva som skjer med bransjeveteran Hans Jørgen Elnæs i WinAir. Betyr Lufthansa-gruppens satsing at konkurransen også blir tøffere for Norwegian nå som de akkurat har kjøpt Widerøe?