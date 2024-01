Norse søker partnerskap med andre flyselskaper

I november hyret Norse Atlantic Airways inn Seabury Securities som strategiske rådgivere etter «solid interesse» fra to ikke-navngitte flyselskaper.

Meglerhuset er spesialisert innen flybransjen, og har veldig god kjennskap til Norge. De var blant annet sentrale i restruktureringen av Norwegian, og hjelper SAS i sin konkursprosess.

Nå er Seabury Securities formelt utnevnt som strategiske rådgivere.

«Etter fullføring av den første fasen av denne prosessen, kunngjør Norse Atlantic nå at selskapet vil engasjere Seabury som investeringsbank for å gjennomføre noen av Norses strategiske initiativer, inkludert utvikling av strategiske partnerskap med et eksisterende flyselskap som kan innebære en betydelig eierandel», skriver flyselskapet tirsdag.

Heller ikke så blir det navngitt hvilke flyselskaper som kan være aktuelle for partnerskap.

– Første fase av den strategiske gjennomgangen gjennomført av Seabury er nå fullført. Jeg er glad for at vi nå går videre til neste fase med sikte på å konkludere med muligheter som til slutt vil komme våre kunder, aksjonærer og ansatte til gode, sier adm. direktør Bjørn Tore Larsen.

Norse-aksjen stiger over 3 prosent i førhandelen. De siste tolv månedene er aksjen opp nær 30 prosent, men siden børsnoteringen i april 2021 er fallet på hele 85 prosent.

Flyselskapet satser på rimelig langdistanseflyvninger, hovedsakelig mellom Europa og USA. Flåten består av 15 Boeing 787 Dreamliners.